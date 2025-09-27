Il patto Ast-Lilt: tre sportelli gratuiti: "Supporto ai pazienti oncologici"

Da ottobre saranno attivi tre sportelli gratuiti di consulenza psiconcologica nelle strutture territoriali dell’Ast di Ascoli, grazie alla collaborazione con la sezione locale della Lega italiana lotta contro i tumori (Lilt). L’iniziativa, sostenuta dalla direzione sanitaria aziendale guidata da Maria Bernadette Di Sciascio, nasce per offrire un aiuto concreto ai pazienti oncologici e cronici e ai loro familiari, spesso messi a dura prova dal punto di vista emotivo e psicologico. Gli sportelli saranno curati dalla psicologa e psicoterapeuta specializzata in psiconcologia Sabrina Marini e attivi in tre sedi: ad Ascoli, presso l’ospedale ’Mazzoni’ (ambulatorio 28) il martedì dalle 15 alle 18; a San Benedetto, nel corpo F dell’ospedale, ogni sabato dalle 9 alle 12; a Offida, nella casa della salute, il giovedì dalle 15 alle 18. "La malattia oncologica – spiega il direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo – incide profondamente sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Per questo accogliamo con favore un progetto che offre sostegno psicologico gratuito in collaborazione con la Lilt". Sulla stessa linea la direttrice sanitaria Di Sciascio, che sottolinea come la cura debba includere anche la dimensione emotiva e non solo quella clinica: "È un passo importante verso l’umanizzazione delle cure". Il presidente della Lilt di Ascoli, Raffaele Trivisonne, evidenzia la necessità di supporto nelle diverse problematiche che accompagnano la malattia.