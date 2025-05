Il patto con il parroco di San Nicolò di Bari nel nome dell’arte

Firmato il protocollo d’intesa tra il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi e don Vincent, parroco di San Nicolò di Bari, che sancisce la collaborazione tra il comune di Monteprandone e la Parrocchia per la gestione condivisa del Museo di Arte sacra, in piazza San Giacomo, nel cuore del centro storico. Il museo custodisce opere di straordinario valore: statue lignee come quella di San Giacomo della Marca e della Madonna di Loreto, pale d’altare, crocifissi del ’400 e ’600, arredi liturgici antichi, documenti pergamenacei, affreschi, il calco in cera del volto di don Sari e la veste appartenuta a San Giacomo. Il Comune si impegna a garantirne l’accesso al pubblico in occasione di eventi culturali e turistici, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Catrum Prandonis, e a inserirlo nella rete dei luoghi della cultura del territorio. "Far conoscere a un pubblico sempre più ampio il nostro prezioso patrimonio di arte sacra è un’opportunità straordinaria per promuovere la storia, l’identità e la bellezza del nostro borgo – afferma il sindaco Loggi – grazie a don Vincent per la disponibilità e la condivisione del progetto e grazie Antonio Camilli, presidente dell’associazione Castrum Prandonis".