Il patto contro la riforma Sanità, i sindacati in piazza: "Così ci mettono in ginocchio"

Si terrà sabato la manifestazione unitaria regionale per ‘salvare la sanità marchigiana’. Cgil, Cisl e Uil di Ascoli in questi giorni stanno informando la cittadinanza, tramite volantinaggi e assemblee nei luoghi di lavoro, sulla battaglia che stanno unitariamente portando avanti. Barbara Nicolai, segretaria generale della Cgil di Ascoli evidenzia come "la Regione stia portando avanti un piano di riforma sanitario che rischia di mettere in ginocchio la sanità pubblica, e ovviamente anche quella picena. Siamo in campo in questi giorni – continua – con volantinaggi e assemblee, per spiegare le nostre ragioni, per portare sabato ad Ancona con noi moltissimi lavoratori, pensionati, studenti, disoccupati, perché incrinare la sanità pubblica significa colpire il reddito di tutti quanti e costringere a rivolgersi al privato". Maria Teresa Ferretti, responsabile Cisl AscoliSan Benedetto continua dicendo: "Il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione, per cui Cgil, Cisl, Uil ritengono fondamentale, attraverso la mobilitazione di sabato ad Ancona, mettere in evidenza le grandi difficoltà e i gravi problemi del servizio sanitario regionale. Oltre ad evidenziare le criticità, le organizzazioni sindacali indicano delle priorità da affrontare urgentemente con proposte di azioni concrete".

Paola Luzi, coordinatrice dell’ambito territoriale Uil di Ascoli, conclude sottolineando come "rivolgersi al privato sia un impoverimento ulteriore del reddito. Le persone sceglieranno tra curarsi o continuare ad acquistare alimenti, a pagare mutui, affitti, bollette. La salute non deve essere una scelta, ma un diritto che va tutelato. Saremo ad Ancona, con centinaia di lavoratori, per portare la voce del Piceno contro una riforma sanitaria escludente, che renderà l’accesso alla sanità pubblica un percorso ad ostacoli e favorirà la sanità privata".

