Il patto dei Comuni della Valtesino

Si chiama ’Tessuinum – La valle sacra’ (dal nome Tesino), il progetto di sviluppo turistico che coinvolge 7 comuni della Valtesino: Cossignano (capofila), Castignano, Force, Montalto Marche, Montedinove, Offida e Rotella con il partenariato esterno dei comuni di Ripatransone e Grottammare, in modo da coinvolgere la vallata dalla sorgente alla foce. La presentazione del progetto è avvenuta ieri nella sala consiliare del comune di Grottammare presenti i sindaci dei 9 comuni interessati. L’iniziativa ha catalizzato 2,5 milioni di euro del Pnrr-Sisma misura B2.2, ed è frutto di una collaborazione pubblico-privata. Il programma è stato illustrato con dovizia di particolari dal sindaco di Cossignano Roberto Luciani che ha parlato degli obiettivi da perseguire, in particolare l’incremento dei flussi turistici nei comuni della vallata con i suoi preziosi borghi medioevali.

Un’azione mirata a promuovere il turismo enogastronomico, storico e culturale a completamento del turismo balneare della costa, in modo da produrre anche una forma di diversificazione e di destagionalizzazione del territorio. Iniziative che dovrebbero portare alla valorizzazione dei siti culturali e naturalistici con incremento del reddito per le attività della vallata ed anche il miglioramento della fruibilità dei beni culturali e paesaggistici di ciascuna realtà. Ad occuparsi della virtualizzazione dei beni artistici e archeologici presenti sul territorio sarà il partner privato Next Lab, rappresentato da Roberto Bedini. A seguire i sindaci hanno descritto i progetti da realizzare nei rispettivi comuni. A Cossignano sono previsti allestimenti e arredi per il museo, la biblioteca, l’archivio storico di palazzo Ghidoli e la riqualificazione della Porta Levante e della Chiesa dell’Annunziata; a Offida, sindaco Luigi Massa, è previsto un nuovo sistema di informazione teso alla promozione del merletto; a Force, sindaco Amadeo Lupi, sarà riqualificato il giardino di fianco al Villino Verrucci; a Castignano, sindaco Fabio Polini, avverrà l’allestimento del museo della tradizione contadina e dell’ex palazzo bacologico: a Montalto, sindaco Daniel Matricardi, sarà promosso il percorso naturalistico tra i castelli di Porchia e Patrignone e l’accessibilità alla Chiesa della Madonna della Pace di Porchia; a Montedinove, sindaco Antonio Del Duca, saranno riqualificati immobili per lo sviluppo di arti e mestieri; a Rotella, sindaco Giovanni Borraccini, sarà riqualificato il viale Rutilio. Marcello Iezzi