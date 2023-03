Il patto dell’Unicam con l’Avis Ecco le nuove borse di studio: "Così valorizziamo le competenze"

L’Unicam rinnova il suo prezioso impegno sul territorio Piceno unendo le forze con la sezione provinciale dell’Avis. Ieri mattina nella consueta sede dell’Annunziata sono state presentate le 4 borse di studio che l’ateneo di Camerino ha attivato dalla scuola di architettura e design ‘E. Vittoria’ grazie al supporto offerto dall’associazione volontaria dei donatori del sangue. Presente per l’occasione il rettore Claudio Pettinari. "Accogliamo e ringraziamo l’Avis per aver accolto una progettualità attraverso la proposta di un finanziamento estremamente importante – commenta –. L’Unicam da qualche anno ha cercato di valorizzare ulteriormente le competenze presenti all’interno dell’ateneo cercando di andare oltre alla didattica di primo e secondo ciclo. Quella prevista con i percorsi di dottorato è una didattica rivolta a professionisti che così potranno essere inseriti con dinamismo nel mondo del lavoro, specializzando una forte preparazione di base già presente. La scuola di architettura presente ad Ascoli ci sta dando enormi soddisfazioni. E con questi 4 master si rafforzerà nel territorio di questo comune la presenza degli attori del domani. Figure poi in grado di costituiranno una preziosa vetrina anche a livello nazionale. Oggi ci preoccupiamo di trasferire le comunicazioni che costituiscono il risultato della ricerca per metterle a disposizione dell’intera comunità. Attività di forte impatto sociale che ci collegano ad enti e realtà come l’Avis".

Quattro le borse di studio previste per gli studenti che decideranno di iscriversi a ciascuno dei master attivati dalla Scuola di Architettura e Design di Unicam: Aree interne. Strategie per la prevenzione, riduzione del rischio e rigenerazione post disastro naturale (professor Massimo Sargolini); Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l’architettura (professor Giuseppe Losco); Architettura circolare - Shapes and methodologies of the circular architecture (professoressa Maria Federica Ottone); Eco-innovazione (professoressa Lucia Pietroni). "Le nostre 13 sezioni provinciali hanno trovato un’accoglienza importante – dice il presidente Avis provinciale Stefano Felice. – Dal 2016 abbiamo istituito un fondo per queste attività. Questo ci ha permesso di realizzare dei progetti strutturali come il poliambulatorio di Arquata e la ricostruzione del rifugio Zilioli. La nostra strada così ha incrociato quella dell’università perché ci sembrava un’azione che potesse collimare".

