Il patto scuola-impresa: "Porte aperte agli studenti"

Oltre 650 partecipanti, tra studenti e docenti provenienti da otto Istituti d’Istruzione Superiore del territorio, hanno animato il Pmi day 2023, l’evento promosso dalla Piccola Industria di Confindustria, giunto ieri alla sua 14ma edizione. La manifestazione, che ha coinvolto 18 aziende locali, ha costituito un’occasione unica per creare collegamento tra il mondo della scuola e quello delle imprese. Un vero e proprio tour attraverso la ricchezza produttiva e innovativa della provincia, per le 34 le classi del piceno chiamate ad incontrare una varietà di aziende provenienti dai settori più disparati: dall’edilizia alla chimica, dalla meccanica all’alimentare, dalla cartotecnica ai trasporti, fino ai servizi e al turismo. ’Libertà’, il tema dell’anno, come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica, ma anche come responsabilità, rispetto verso gli altri e promozione dei valori della convivenza civile. Ma anche come possibilità per i giovani di costruire il proprio futuro e sviluppare competenze che li guideranno verso il successo. La Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, appuntamento annuale di risonanza nazionale, presenta un quadro nazionale di successo: circa 1.300 imprese coinvolte, quasi 700 scuole medie e superiori e oltre 49.000 partecipanti.

L’evento è entrato a far parte del palinsesto della settimana europea delle Pmi e della cultura d’impresa, ottenendo il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni. "Questo è il più longevo evento di Confindustria Ascoli in ambito di orientamento – dichiara la vice presidente con delega all’Education, Roberta Faraotti – Da scuole e imprese continuiamo ad avere riscontro di come questo progetto di orientamento produca effetti positivi poiché tanti studenti, a distanza di anni, sono tornati a portare curriculum, ad informarsi sulle posizioni aperte proprio presso le aziende in passato visitate e dove, in alcuni casi, hanno potuto avviarsi professionalmente". Quest’anno, il tour di visite ha permesso di esplorare il nuovo stabilimento Linergy Srl, impresa tecnologica a Grottammare specializzata nella produzione di lampade di emergenza. Le aziende coinvolte hanno presentato le loro ultime novità, dimostrando la vivacità e l’innovazione del tessuto imprenditoriale locale.

Ottavia Firmani