Il patto tra Comuni: "Città metromontana per essere attrattativi". Arriva pure Vecchioni

L’unione fa la forza. Ascoli, Folignano, Venarotta e Montegallo fanno quadrato con una stretta sinergia per il progetto ‘città metromontana’ che vede le cento torri capofila. Ieri mattina all’Arengo è stato presentato il programma di promozione e valorizzazione turistica-territoriale dei comuni del cratere. Una strada che per adesso hanno deciso di percorre in quattro, ma che si proverà ad allargare anche alle altre realtà del Piceno. Una serie di iniziative per rivitalizzare questi splendidi luoghi, falcidiati dal sisma del 2016, attraverso serate e concerti. Su tutti spicca il concerto in piazza del Popolo di Max Gazzè (primo ottobre), quello di Roberto Vecchioni (18 ottobre) e l’evento Ulla (31 ottobre). "Questo è un progetto che portiamo avanti da anni ma che concretizziamo grazie alla regione e all’Atim, l’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. L’obiettivo avere un territorio attrattivo e fare rete insieme a tutti gli altri sindaci. Subito abbiamo attivato un progetto coinvolgendo 4 comuni che ha avuto un esito positivo. Un passo avanti rispetto al passato per le nostre zone. Ringrazio anche gli artisti che hanno risposto presente".

All’interno di questa programmazione è stato enorme il successo riscosso a Folignano nelle giornate dall’8 al 10 settembre con il festival Agricultura. "Da noi l’evento è stato già svolto perché lo volevamo inserire nella programmazione estiva – aggiunge il primo cittadino Matteo Terrani –. Mi fa piacere poter condividere il nostro principale festival principale anche con altri comuni. Attingere a questi bandi che danno importanti risorse è fondamentale. Riguarda una rete di comuni e di questo va dato merito al sindaco Fioravanti e all’amministrazione per aver messo in campo un grande sforzo. Siamo giunti alla quinta edizione e c’è sempre stata una grande presenza di pubblico. Un buon inizio per promuovere e allagare il progetto anche ad altri comuni con la possibilità di fare un vasto cartellone estivo".

Presenti anche i comuni di Montegallo e Venarotta, rispettivamente rappresentati dal sindaco Sante Capanna e dal vice sindaco Andrea Trenta. "Abbiamo lavorato notte e giorno – spiega Capanna –. Vogliamo cercare di far tornare le persone a vivere queste zone. Avremo degli eventi del genere aiuta. Nella serata del 15 ottobre avremo il dj set con il famoso Joe T Vannelli. Per l’occasione con stiamo cercando di allestire degli stand gastronomici il cui ricavato lo devolveremo alle zone dell’Emilia colpite dal terremoto. Loro ci hanno aiutato quando abbiamo avuto bisogno e vogliamo ricambiare". "Venarotta appoggerà sempre questo progetto – chiosa Iil vice sindaco di Venarotta, Andrea Trenta –, abbiamo già tante richieste".

Massimiliano Mariotti