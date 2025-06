Il patto tra Comuni è vincente. Arriva un milione per i borghi

Cossignano, Castignano e Rotella fanno squadra e vincono la sfida del bando regionale ’Borgo Accogliente’. Il progetto, presentato congiuntamente dai tre comuni, dal titolo evocativo ’I Borghi tra i calanchi’, è stato finanziato dalla Regione Marche, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e il rilancio economico dei piccoli borghi storici. Si tratta di un progetto integrato pubblico/privato con stanziamento di un fondo complessivo di 1 milione di euro, da suddividere in parte per i tre enti pubblici (300mila euro) e 700mila euro per i partner privati.

Il Comune di Cossignano è capofila di questa iniziativa che punta a mettere in rete risorse, identità e progettualità. Una sinergia che supera i confini comunali e dimostra quanto la collaborazione possa diventare una leva concreta di sviluppo. "Con il progetto ‘Paese Albergo’ – spiega il sindaco di Cossignano, Roberto Luciani – abbiamo voluto fare un passo avanti: non solo valorizzare il nostro centro storico, ma renderlo un vero luogo di accoglienza. Riqualificheremo sei edifici di proprietà comunale da destinare all’ospitalità diffusa, collegati da percorsi outdoor attrezzati, immersi tra i calanchi, i vigneti e la natura del nostro territorio. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fuori dai circuiti turistici di massa, ma ricca di contenuti culturali, paesaggistici ed enogastronomici".

Soddisfatto anche il sindaco di Castignano, Fabio Polini, che mette in evidenza uno degli interventi più significativi sul proprio territorio: "Il finanziamento ottenuto ci permetterà di intervenire sul Teatro Comunale, restituendogli piena funzionalità e restituendolo alla comunità come luogo vivo di cultura e aggregazione".

Dal canto suo, il sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini, parla di un’iniziativa ampia e ben strutturata: "Lavorare insieme agli altri due comuni è stata un’opportunità preziosa. Il progetto ha coinvolto non solo gli enti pubblici, ma anche imprese, associazioni, cittadini. Un vero patto di territorio che punta a dare nuova linfa alla media e alta valle del Tesino". Nel comune di Rotella, il bando ha permesso il cofinanziamento integrale di una nuova struttura sportiva polivalente in via delle Frazioni, inizialmente finanziata solo in parte con il bando "Sport e Periferie 2022". A sostenere il progetto anche il BIM Tronto, che ha saputo interpretare il ruolo di collante territoriale, promuovendo una visione integrata dello sviluppo locale.

