Il patto tra diocesi e Unicam: "Fari sul cambiamento climatico"

La diocesi di Ascoli è più vicina che mai ai temi dell’attualità: la svolta green, il problematico cambiamento climatico, le riunioni della Cop 28. L’ambiente è centrale nell’organizzazione di specifici incontri che, annualmente, vengono proposti: quest’anno, arriva a gran voce ’Di fronte ai cambiamenti climatici, dopo la COP28, il grido della Laudate Deum’, convegno previsto per sabato 16 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30 ad Ascoli, nella sala Morgante di Casa Regina Aposolorum. L’evento, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, si articolerà in una riflessione sulla nuova Esortazione Apostolica di Papa Francesco ‘Laudate Deum’ seguita dalla mappatura della situazione dei cambiamenti climatici alla luce della Cop28 di Dubai. A partecipare, non solo il vescovo di Ascoli e il teologo Ivan Bresciani ma anche due professori dell’Università di Camerino: il professor Materazzi, esperto di idrogeologia, e il professor Fazzini, climatologo e meteorologo. Ad affiancarli, la preziosa presenza del professor Francesco Corvaro, docente di Fisica Tecnica Industriale presso Univpm, in veste di inviato speciale del governo italiano per il cambiamento climatico presso la Cop28.

"Ringraziamo molto il professor Corvano, grazie al quale possiamo avere informazioni tramite chi in prima persona ha seguito i lavori, e questo ci offre l’occasione per riflettere – commenta il vescovo Gianpiero Palmieri – Questo incontro è a servizio del territorio, spero perciò che la notizia non sfugga e che ci sia una buona partecipazione. Noi vogliamo, come chiesa, portare avanti la riflessione sul tema ecologico e coinvolgere più soggetti possibili".

"La collaborazione con Unicam continua – conclude – e di ciò sono particolarmente contento, così come anche la collaborazione con tutti coloro che vogliano partecipare a questa avventura di approfondimento comune su temi caldi, tra i quali l’approvvigionamento energetico".

Ottavia Firmani