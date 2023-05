Il patto tra province: nuove rete per l’infarto acuto

Una nuova Rete per l’infarto acuto è stata costruita, per la prima volta, con un protocollo unificato tra le provincie di Ascoli, Fermo e Macerata. Il tutto grazie a un lavoro congiunto del dipartimento funzionale cardiologico interaziendale regionale diretto da Vito Maurizio Parato (direttore dell’unità di cardiologia di San Benedetto), insieme ai tre dipartimenti di emergenza delle Ast di Ascoli, Fermo e Macerata. La Rete regionale per l’emergenza cardiologica si basa sulla piena integrazione territorio-ospedale-sistema dell’emergenza territoriale. L’obiettivo è quello di assicurare standard clinico-assistenziali omogenei e realizzare a pieno interventi appropriati e tempo-dipendenti, così da ridurre la mortalità e gli esiti permanenti dell’infarto miocardico acuto. "Le malattie cardiovascolari sono causa del 45% di tutte le morti – sottolinea Saltamartini – e si tratta di patologie tempo-dipendenti. Nelle Marche l’intera rete assistenziale ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti pari opportunità di accesso alle procedure salvavita adottando strategie condivise. La presa in carico avviene tramite servizi e ospedali con funzioni differenziate per livelli di competenza e risorse con l’unico obiettivo di dare tutte la risposta migliore nel tempo più breve".

l. c.