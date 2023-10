Il patto tra Unicam e musei Sistini

Collaborazione e tutela del patrimonio: è su queste pietre angolari che il professor Claudio Pettinari ha deciso di impostare il proprio saluto alla massima cattedra dell’Unicam: il magnifico rettore, ieri mattina, ha siglato il suo ultimo atto amministrativo firmando un accordo quadro assieme a monsignor Carlo Bresciani, volto a salvaguardare i ‘tesori’ dei Musei Sistini. Il momento ha un po’ rappresentato il passaggio del testimone al nuovo rettore dell’ateneo, professor Graziano Leoni, presente all’incontro tenutosi nella sede diocesana assieme alla direttrice dei Musei Sistini del Piceno Paola Di Girolami e ad Egizia Marzocco, dello staff del rettorato. Pettinari, il cui mandato scade proprio oggi, ha ampiamente illustrato l’importanza della convenzione fra l’Università di Camerino e la Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto. "Questo accordo quadro – ha affermato il professor Claudio Pettinari – si inserisce come coronamento di una lunga serie di eventi e iniziative portate avanti con successo negli anni, dai Musei Sistini del Piceno in collaborazione con Unicam. L’Università si è da tempo radicata in questo territorio. All’interno dei musei Sistini ci sono opere di grande qualità, e pensare di poterle valorizzare attraverso iniziative culturali mirate è da sempre uno dei nostri obiettivi. Per conseguirlo, metteremo a disposizione tutte le nostre competenze tecniche e scientifiche".

L’intesa ora necessita di un riconoscimento a livello istituzionale: lo scopo è consolidare ulteriormente un rapporto già proficuo, in cui far accedere studenti attraverso, possibilmente, esperienze di tirocini collegate a tesi di laurea. Il tutto, senza tralasciare la ricerca: l’idea è anche quella di promuovere quegli approfondimenti scientifici senza i quali è impossibile tutelare opere artistiche di spessore. Concetto ribadito dal neorettore Graziano Leoni, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare il legame fra cultura e territorio. "Per la diagnostica finalizzata al restauro – ha aggiunto il vescovo Bresciani – l’Unicam metterà a disposizione apposita strumentazione. Si tratta di una collaborazione molto importante perché l’Università potrà offrire tutte le competenze specialistiche che possiede anche per valorizzare le opere presenti nei musei". La stipula, quindi, fungerà da base per futuri progetti a lunga gittata, che in seguito verranno posti all’attenzione di possibili finanziatori. Iniziative che terranno conto anche delle nuove tecnologie digitali di promozione e comunicazione.

Giuseppe Di Marco