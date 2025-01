Il Pd boccia Spazzafumo: "Girare pagina"

"L’azione amministrativa dell’anno 2024, nonostante l’immagine luminosa con cui si è conclusa dovuta al clima natalizio, la possiamo definire come una nave con un nocchiero fortemente delegittimato che si destreggia per non inabissare". È questa la definizione che l’Unione comunale del Pd riserva all’operato del vertice municipale nel corso dei dodici mesi appena passati. Un anno culminato in un autunno costellato di malumori in maggioranza e crisi che, come ricordano i democrat rivieraschi, hanno portato la squadra di governo a 12 consiglieri.

"Rappresentativa di questo quadro – si legge nella lunga analisi di Diana Palestini – è stata la destituzione dell’assessore all’urbanistica Gabrielli, senza alcuna motivazione adeguata da parte del sindaco, senza poi riuscire a sostituirlo fino alla caricaturale invenzione dell’affiancamento del ‘volontario civico’ al dirigente del settore urbanistica". Viene fatto notare come siano state investite ingenti risorse nel calendario di eventi che però, sottolinea il Pd sambenedettese, non può nascondere "l’incapacità amministrativa di affrontare i problemi sociali, aggravati in questi anni dai redditi familiari decurtati dall’aumento del costo della vita".

E ancora: "Una politica culturale non può basarsi sulla estemporaneità degli interventi, non può prescindere da una programmazione con una visione generale, con una elaborazione di nuovi contenuti all’interno delle politiche di genere e modalità diverse nelle politiche giovanili dando giusto spazio alla creatività in luoghi idonei di aggregazione". Nella reprimenda non potevano mancare gli assi portanti dell’amministrazione comunale, ovvero lavori pubblici e urbanistica. I dem rimarcano, a tal proposito, che nonostante i molti dipendenti comunali, si sia comunque deciso di commissionare progettazioni all’esterno.

È il caso della ristrutturazione prevista per i bagni del PalaSpeca, questione peraltro discussa in consiglio da Luciana Barlocci. E la relazione propedeutica alla realizzazione del futuro Piano urbanistico generale, anch’essa commissionata all’esterno, "è apparsa non molto approfondita, ma soprattutto non è stata preceduta né seguita da una illustrazione delle volontà dell’amministrazione, semmai ci fossero state". La conclusione non è lusinghiera: "Data questa situazione il Pd, concluso l’iter congressuale, assumerà una iniziativa di ascolto e confronto con tutte le forze politiche progressiste per costruire una alternativa solida, con le forze sociali, associazioni e cittadini per una base programmatica che ridia slancio a questa città, per girare pagina".

Giuseppe Di Marco