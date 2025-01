Il Pd in pressing su Matteo Ricci:: "Sciogli la riserva"

Il Pd in pressing sull’europarlamentare Matteo Ricci all’assemblea regionale di ieri pomeriggio a Corridonia. Alla presenza del presidente nazionale del partito, Stefano Bonaccini, dopo la relazione della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, sono stati diversi gli esponenti dem che hanno chiesto la disponibilità all’ex sindaco di Pesaro per essere il candidato del centrosinistra che sfiderà l’attuale governatore Acquaroli a presidente di Regione in vista delle elezioni previste in autunno. "Nelle Marche ci vuole un atto di generosità e di disponibilità di Matteo Ricci. Bisogna costruire il futuro ma anche dire con chi lo vogliamo costruire", ha detto Maurizio Mangialardi, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche. "Per queste elezioni regionali – ha sottolineato Mario Morgoni, ex deputato dem – il candidato forte lo abbiamo, forza avanti".

Il sostegno alla candidatura di Ricci arriva anche da Alessia Morani, già sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico. "Per le elezioni regionali che ci aspettano – dice Morani – c’è bisogno di una leadership come quella di Matteo e di liste forti per un Partito Democratico d che prenda tanti voti". Il coro che sostiene la candidatura di Ricci è unanime e porta anche la voce di Luciano Agostini, coordinatore del gruppo del programma regionale del Pd. "Ci ha distinto in questi mesi la grande vittoria di Matteo – ha ricordato Agostini –. Non nascondiamoci. Sappiamo che quel risultato, dentro quella persona, è stato un fattore coesivo per tutti noi e per la ricostruzione di quella unità. Dobbiamo chiedere con forza la sua disponibilità". "Spero che Ricci – ha auspicato Fabrizio Cesetti, consigliere regionale dem Marche – sciolga la riserva il prima possibile, non penso ci sia nemmeno bisogno di sottoporla al partito".