Il Pd lamense: "Le lezioni del ribaltone"

La vittoria di Elly Schlein cambia la pelle al Partito democratico. Lo sanno bene anche i membri del partito di Castel di Lama, ieri infatti sulla bacheca di Democraticamente lamensi è apparsa un’analisi lucida e senza sconti. "Il congresso Pd – dichiarano alcuni rappresentanti della pagin Democraticamente lamense – conferma il forte scollamento tra la visione politica dei dirigenti di partito e quella dell’elettorato del centrosinistra. I big dem del partito nazionale erano tutti schierati per Bonaccini, gli elettori hanno consegnato la vittoria ad Elly Schlein e alla ventata di freschezza e rinnovamento che, si auspica, porterà nel Pd. Stesso discorso vale per il risultato del congresso regionale, con i big schierati a maggioranza per Bellomaria e con l’elettorato che consegna le chiavi della segreteria regionale a Chantal Bomprezzi, la giovane proposta credibile e con le idee molto chiare". L’analisi poi si sofferma su un piano strettamente locale: "Dal congresso – proseguono – possono quindi arrivare importanti indicazioni per le imminenti elezioni amministrative comunali lamensi. L’unica certezza che possiamo avere è che per sapere chi saranno i non vincitori, basterà vedere dove si schiererà, o dove si è già schierato, l’establishment della politica lamense".