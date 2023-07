Il Pd: "Nuovo ospedale, che smacco"

"La firma dell’accordo tra il presidente della Regione Marche e il sindaco di San Benedetto è uno smacco alla città di Ascoli, ai comuni delle aree interne e della vallata, ai cittadini e agli operatori del Mazzoni. La cosa più grave è che il sindaco di Ascoli continua a non interessarsi della salute degli ascolani".

Ad affermarlo è la segretaria del circolo Pd sanità di Ascoli, Manuela Marcucci, che continua dicendo come sia "inaccettabile anche il comportamento del presidente Francesco Acquaroli che invece di coinvolgere l’assemblea dei sindaci, pensa di risolvere la problematica delle liste d’attesa con un ospedale che non si farà mai perché, come sa, non ci sono risorse. Lo sa Marco Fioravanti che per il Mazzoni non è stato stanziato neanche un euro dalla Regione per la nuova palazzina delle emergenze tanto sbandierata da Guido Castelli? In politica sono importanti la coerenza e la credibilità – affonda la segretaria dem –. Gli ascolani non si sono dimenticati dei picchetti del sindaco davanti all’ospedale Mazzoni. In campagna elettorale era paladino dei diritti, oggi non si preoccupa neppure di non essere stato coinvolto nella decisione di realizzare il nuovo ospedale di San Benedetto, per sapere come saranno organizzati i reparti e erogati i servizi".