Il Pd prova a ripartire "C’è partecipazione, ora sotto con la sfida per le comunali"

Il Pd è pronto a ripartire rinvigorito dalla primarie di domenica che hanno permesso di decretare, rispettivamente su base nazionale e regionale, le vittorie di Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. Nel secondo caso in realtà il Piceno ha decretato il successo di Michela Bellomaria, grazie all’operato di un gruppo dirigenziale rinnovato e fatto di giovani. "È stata una bella giornata di partecipazione politica che ha dato vita ad una grande festa di democrazia – commenta il segretario provinciale Francesco Ameli –. Sono stati davvero in tanti a votare. E non era scontato dato il meteo inclemente. Siamo felici di questo. Mi sento di dover ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per 14 ore nei circa 30 seggi della provincia, a partire da Force, Comunanza e Acquasanta fino ad arrivare alla costa a San Benedetto e Grottammare. Poi un grazie va anche al presidente della commissione congresso Pierpaolo Rosetti. Di fatto si è trattato di uno sforzo anche superiore a quello del 2019. Parlando dell’esito, quello ottenuto è stato un risultato che sul nazionale ha premiato Elly Schlein, esattamente come quanto espresso nel Piceno. Nel regionale invece la provincia di Ascoli ha decretato la vittoria di Michela Bellomaria. Siamo soddisfatti perché in assemblea nazionale avremo anche due esponenti come Anna Casini e Fabiola Diomede". In provincia a votare il nuovo segretario nazionale sono stati in 3.559. Tra loro hanno 1.860 scelto la Schlein (52,26%), mentre 1.699 hanno preferito Bonaccini (47,74%). Numeri lievemente diversi sulla scelta del segretario regionale con una netta supremazia della Bellomaria (2.084 – 62%) sulla Bomprezzi (1.290 – 38%). "Il Pd è vivo più che mai – aggiunge il segretario comunale Angelo Procaccini –, e ha un suo popolo pronto a smobilitarsi davanti ad una proposta chiara. Aver ritrovato due punti di riferimento come il segretario nazionale e quello regionale ci permette di farci trovare pronti alla sfida per le prossime comunali. Ora potremo lavorare sicuramente in maniera più serena. Siamo pronti ad accogliere tutta l’energia che la Schlein è riuscita ad intercettare nel suo percorso congressuale. Il Pd di Ascoli ha bisogno dell’aiuto di tutti per riconquistare la città. Ringrazio chi mi ha sostenuto concedendomi per la prima volta l’opportunità di entrare a far parte dell’assemblea regionale del Pd Marche".

Massimiliano Mariotti