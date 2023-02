Il Pd provinciale: "Soddisfatti, inizia il cambiamento"

Il Pd si dice soddisfatto per il consenso ottenuto in questa prima fase del congresso nazionale. Con una nota ufficiale il comitato provinciale di Ascoli ha voluto esprimere grande soddisfazione per l’ascolto e la partecipazione manifestato nei confronti della segretaria nazionale Elly Schlein. "La proposta, il coraggio, la determinazione di una donna come Elly hanno stimolato una mobilitazione spontanea e libera da logiche correntizie che nella provincia ha determinato un esito superiore ad ogni aspettativa, con una percentuale che tocca il 40% – si legge –. Risultato importante se si tiene conto che la quasi totalità della classe dirigente appoggia il candidato Bonaccini. La mozione della Schlein ha prevalso nei congressi di diverse zone della provincia dalle realtà più piccole come Appignano, Massignano-Montefiore, Castignano, alle realtà più grandi come Folignano, Castel di Lama e Monteprandone e le città principali quali San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno". I democrat ora si preparano alla prossima sfida in programma il prossimo 26 febbraio: quella delle primarie aperte che andranno a delineare la linea politica in vista delle comunali del 2024. "Il risultato traccerà il profilo di leadership che accompagneranno il Pd – proseguono – nell’opposizione al governo della destra e nella costruzione di un’alternativa progressista che rimetta al centro coloro che non si sentono rappresentati, i tanti astenuti e delusi che possono trovare in Elly una nuova speranza di cambiamento e di protagonismo. Siamo sicuri che i cittadini che verranno a votare alle primarie daranno fiducia al vento di cambiamento di cui la candidatura di Elly Schlein si è fatta portatrice. Abbiamo bisogno di un partito rinnovato nella linea politica e nella classe dirigente. Faremo conoscere la piattaforma di Elly Schlein a quante più persone possibili. Il cambiamento parte da noi".

mas.mar.