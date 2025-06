Il Pd punta su Ameli nel Piceno. Ora tocca all’assemblea regionale

Dentro Ameli, fuori Flaiani. Il dato è tratto: il Partito Democratico, al termine dell’assemblea provinciale, ha scelto i quattro candidati da inserire nella lista per le prossime elezioni Regionali. E non sono mancate le sorprese. Francesco Ameli, segretario provinciale dello stesso Pd, è stato preferito ad Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano. Ciò, però, nonostante un forte movimento civico a sostegno dello stesso Flaiani, con oltre 300 persone che la scorsa settimana avevano partecipato alla sua convention al teatro Filarmonici. In lista, poi, ci saranno anche la consigliera comunale di Spinetoli Fabiola Diomede, l’ex sindaco grottammarese Enrico Piergallini e l’ex assessore sambenedettese Loredana Emili. Sabato toccherà all’assemblea regionale approvare definitivamente la composizione della lista. Nel corso dell’assemblea, però, si sono succeduti momenti di forte tensione. Il presidente Umberto Pulcini, infatti, ha aperto la seduta constatando immediatamente l’impossibilità a verificare il numero legale vista la presenza di molti non aventi diritto.

"Ho dato lettura di un documento sottoscritto da trentacinque membri che invitavano il segretario a rispettare appieno il mandato avuto dai circoli, attraverso la creazione di una ampia rosa di nomi di candidati da sottoporre al partito regionale – racconta Pulcini –. Il documento era stato condiviso da ben sette sindaci, sui nove iscritti al partito, preoccupati dalla mancanza di una conduzione politica unitaria e convinti della necessità di una lista forte e rappresentativa. Durante la lettura del documento, anche da me sottoscritto, sono stato più volte interrotto da improperi ed insulti che però non mi hanno fatto desistere dal proseguire e concludere l’esposizione. L’assenza di tutti i firmatari è stata frutto di una scelta condivisa, visto che per il bene della comunità democratica abbiamo optato in questa maniera per non far emergere in maniera plastica una spaccatura praticamente a metà del partito. Per correttezza, non condividendo assolutamente l’idea del segretario provinciale di proporre una quaterna secca di nomi al partito regionale, dopo aver terminato mi sono alzato per abbandonare la seduta. Solo a fatica, e dopo aver subito atti di aggressione sia verbale che fisica, ci sono riuscito. Confido che gli organismi sovraordinati del Partito Democratico – conclude Pulcini – stigmatizzino quanto accaduto e disinneschino la forzatura messa in campo dal segretario".

Nelle ultime ore, intanto, si è verificato un ‘caso Piunti’ per quanto riguarda Forza Italia. Il nome dell’ex sindaco di San Benedetto, infatti, era dato per scontato nella lista del partito di centrodestra, ma lo stesso Pasqualino Piunti avrebbe rifiutato clamorosamente la candidatura. A questo punto, il segretario provinciale Valerio Pignotti dovrà farsi venire altre idee.

Matteo Porfiri