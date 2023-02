Il Pd riparte da Castel di Lama: "Il partito si apre a persone nuove"

Stasera alle 21 nella sala consiliare di Castel di Lama c’è l’assemblea provinciale del Pd. Abbiamo chiesto al segretario provinciale Francesco Ameli cosa ci si aspetta da questo incontro. Ameli, partirà un importante percorso per il Pd?

"L’assemblea sarà aperta agli iscritti. Il Pd si apre, oggi sono state formalmente pubblicate le mozioni dei candidati e sarà l’occasione per illustrare le candidature a segretario nazionale e segretario regionale del Pd. Quindi ci saranno i delegati dei 4 candidati alla segreteria nazionale, per Stefano Bonaccini ci sarà Agusto Curti, per Elly Schlein Michele Franchi, per Gianni Cuperlo Alessandro Vallesi e infine per Paola De Micheli ci sarà Francesco Giacinti. Poi ci sarà la presentazione delle candidature a segretario regionale e in presenza ci sarà una delle candidate, sarà Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi (contributo video), poi si aprirà un dibattito su quanto accade. Prima di questo, oltre alla relazione della assemblea del presidente Pulcini ci sarà tutto l’illustrazione del percorso congressuale da parte del presidente della commissione provinciale Paolo Rosetti che illustrerà tutto. Dal punto di vista politico si tratta della prima occasione in cui il Pd fa un primo incontro per parlare del congresso, al quale abbiamo invitato anche gli amici dell’Articolo 1, una parte consistente confluirà nel Pd, in accordo nazionale. Sarà l’occasione per confrontarsi, per parlare delle linee programmatiche e per iniziare questo viaggio che ci porterà dal 3 al 12 febbraio a fare i congressi in tutti i circoli della provincia e per poi andare verso le primarie del 26 dove si voterà il segretario regionale. La fase tra il 3 e il 12 si voterà solamente il segretario nazionale. Si è chiuso ieri il nuovo tesseramento, siamo molto soddisfatti, i vecchi possono iscriversi fino al congresso di circolo. Il Pd sta riprendendo il passo e persone che hanno fatto un percorso fuori stanno tornando nel partito che si sta aprendo a persone nuove. Inizia un nuovo viaggio, un nuovo percorso con un partito che ha cambiato statuto e forma".

Per quanto riguarda Castel di Lama? Molto sostengono che sia in atto una divisione tra un gruppo di conservatori e l’atro proiettato verso il rinnovamento.

"Penso che sia giusto che nel partito ci sia dialettica ed è normale che all’interno della dialettica ci possono essere discorsi e punti di condivisione, non possiamo generalizzare cambiamento e conservatori. Il discorso è capire cosa possiamo fare per Castel di Lama, capire quali sono i punti più importanti da portare avanti. Perché il primo tema che il partito democratico ha posto è quello di trovare una coesione sociale, che negli ultimi anni non ha trovato. Quindi le cose da fare sono: coesione da una parte e programmazione dall’altra. La speranza è che si possa formare una forte e bella proposta incentrata sul centro sinistra, che possa far tornare il Pd al governo e che si riconosca nel valore del centro sinistra".

Maria Grazia Lappa