Il Pd su Ceroni e la Steat: "Azienda sana. Dichiarazioni inopportune creano un danno"

Si mobilita il Partito Democratico di Fermo per chiedere chiarezza sulla situazione della Steat, la società di trasporti. All’indomani delle dichiarazioni forti del presidente Remigio Ceroni, il segretario Luca Piermartiri annuncia una serie di interrogazioni al Consiglio regionale, provinciale e negli stessi Consigli comunali, a Fermo e in altri comuni, proprio per avere spiegazioni: "Una situazione che suscita preoccupazione e che causa danno all’azienda, una Spa, i cui numeri affermano che è sana e che è stata gestita in modo virtuoso. Parlare di indebitamenti quando invece le cifre a cui si fa riferimento erano palesi investimenti per l’acquisto di nuovi autobus, dell’area Santa Lucia e del potenziamento della stessa. Siamo contrari alla svendita sia dell’area di Santa Lucia che del parco di Monte Cacciù al privato. Chiediamo pertanto l’immediato blocco della vendita o che venga attivato il diritto di prelazione della Provincia sulla vendita del Parco di Monte Cacciù". Per il Pd, date le esternazioni va fatta chiarezza sul futuro dell’azienda, la prima interrogazione l’hanno firmata i consiglieri provinciali Stefano Pompozzi e Aronne Perugini, in considerazione del fatto che "la Provincia dovrebbe essere particolarmente attenta a situazioni che possano compromettere l’immagina della Steat in quanto detentrice di oltre l’84 per cento del capitale sociale".

Pompozzi e Perugini sottolineano che le dichiarazioni di Ceroni "Inopportune dichiarazioni come quelle esternate alla stampa nella prima settimana di aprile 2023 per una società per azioni possono essere lesive della credibilità ed affidabilità della stessa nei confronti dei fornitori, degli istituti di credito affidatari e, conseguentemente del valore delle quote societarie. Crediamo che sia opportuno convocare il presidente Ceroni, per dare modo ai consiglieri provinciali di conoscere il piano industriale del nuovo consiglio di amministrazione. Ortenzi, quale presidente della Provincia e dunque socio di maggioranza, intende attivarsi per bloccare la vendita di Monte Cacciù, anche in considerazione del rilevante valore ambientale e naturalistico del parco, che interessa la zona nord, e della pendente domanda presso il Comune di Fermo di valorizzazione urbanistica con il relativo fabbricato, che interessa la zona sud".

Il segretario provinciale del Pd, Piermartiri, chiede anche quale posizione abbia su tutta questa vicenda il vice presidente della Provincia, Calcinaro: "Come si pone la città capoluogo di fronte alle istanze dei lavoratori? Nel territorio della città di Fermo è ormai in corso da qualche anno la svendita totale del patrimonio pubblico a favore del privato, pertanto il Comune di Fermo, come socio, è favorevole alla vendita dell’area Santa Lucia e di quella di Monte Cacciù a un prezzo dimezzato rispetto alla sua reale stima? La vendita delle aree di pregio arrecherà un danno enorme, perché priverà il territorio e le future generazioni di luoghi capaci di valorizzare sia la città che la quotidianità dei cittadini.