Il Pd sulle barricate: "Esclusione dalla Zes. Un danno per il Piceno"

Le Marche e il Piceno fuori dalla Zona economica speciale. L’onorevole Augusto Curti non ci sta e batte i pugni sul tavolo per quello che, secondo il Pd può essere definito un ‘torto’ ingiustamente subito da un territorio che invece aveva tutte le carte in regola per esserci. Nell’ultima settimana di ottobre era stata presentata una mozione con la quale si chiedeva di sollecitare i vertici regionali nel porre in essere tutte le iniziative necessarie per chiedere al Governo l’istituzione di una nuova Zes per le Marche oppure nel cercare di favorire la confluenza dell’area di crisi complessa del Piceno nella neocostituita Zes unica del Mezzogiorno. "Il Governo Meloni e i nostri rappresentanti di centrodestra non hanno lavorato sull’impegno che avevano preso in campagna elettorale – tuona l’onorevole Curti –. Arrivato il decreto e visto che ci si fermava all’Abruzzo, abbiamo presentato un emendamento col quale i politici potevano rimediare al disastro. E invece c’è inspiegabilmente stata una chiusura con conseguente bocciatura. Voglio rimarcare due aspetti importanti. Il primo di carattere economico. Essere nella Zes significava avere agevolazioni fiscali, procedure semplificate e credito d’imposta per aziende che avrebbero potuto decidere di investire e rinnovare le proprie attrezzature".

Il secondo aspetto invece è di natura politica. "Ci sono state due campagne elettorali in cui la Zes era al centro delle proposte e degli impegni presi dal centrodestra. Qui i nostri rappresentanti non sono riusciti a portare a casa ciò che alle Marche spettava di diritto. Tale situazione andrà a creare danno agli imprenditori in termini di competitività e sviluppo. Ora il prossimo appuntamento sarà sulla legge di bilancio. Lì saremo pronti per presentare un emendamento e continuare questa battaglia importantissima per la crescita e lo sviluppo delle Marche e del Piceno. Quello che abbiamo vissuto è imbarazzante. Per non parlare della finanziaria dove avremo un’altra bella sorpresa con un taglio dei fondi di 350 milioni di euro sullo sviluppo della linea adriatica. Risorse che invece andranno a potenziare quella della regione Liguria. L’alta velocità quindi si fermerà in Emilia, penalizzandoci ancora". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, che rincara la dose: "La bocciatura certifica un tradimento del Governo. Un danno incredibile per il cratere. La responsabilità è di Fratelli d’Italia e risponde ai nomi di Fioravanti, Castelli, Albano e poi Acquaroli. A nostro modo di vedere le quattro figure apicali del partito hanno dimostrato di non avere a cuore le sorti del Piceno e delle Marche".

Massimiliano Mariotti