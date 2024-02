"Il personale del Murri è stato straordinario"

Quando la sanità pubblica funziona l’utente se ne accorge e si sente anche il dovere di ringraziare chi si è preso cura di lui. E’ il caso di Franco Santarelli di Grottazzolina che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento allo staff del reparto di urologia dell’ospedale "Murri" di Fermo, diretto dal dottor Mahmoud Yehia: "Vorrei rivolgere al tutto il personale medico, al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari, un profondo ringraziamento per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale ma soprattutto per l’esempio di umanità e gentilezza dell’intero reparto". Santarelli sottolinea anche il formidabile mix tra professionalità e umanità che provoca una sinergia anche nel paziente, favorendo la guarigione: "L’esperienza e la preparazione che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una componente distintiva umana e di rispetto per il paziente, componenti necessarie per il benessere psicologico dell’ammalato e per favorire la guarigione. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l’amore che il personale del reparto urologia di Fermo a dedicato sia a me che a tutti i pazienti, perché lì c’è sempre un sorriso per tutti. Un grazie ancora a voi tutti, in particolare al primario Yehia, ai medici, alla caposala e a tutto il personale, per l’ottima gestione del reparto, con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro".

