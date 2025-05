‘Il pesce azzurro nella dieta Mediterranea’ oggi ad Acquaviva

La Chiesa di San Rocco di Acquaviva Picena, oggi con inizio alle 10,30, ospiterà il convegno sul tema ‘Il pesce azzurro nella dieta Mediterranea’, grazie a un bando regionale, promosso dall’assessore Andrea Maria Antonini e vinto dal Comune, denominato ‘Benessere’, che ha come finalità il cambiamento dello stile di vita. Il convegno, al quale sarà presente lo stesso assessore regionale Antonini, vede la partecipazione dell’Istituto Ricerche Biologiche del Cnr che studia la vita e la biodiversità marina, grazie al dottor Ernesto Azzurro. I lavori avranno inizio con il saluto del sindaco Sante Infriccioli. Agli interventi di Antonini e del dottor Azzurro seguiranno quelli di Lando Siliquini e Paolo Foglini, rispettivamente presidente e vice presidente del Laboratorio Piceno Dieta Maditerranea. Ci sarà anche un intervento di don Peppe Giudici responsabile diocesano della Pastorale del mare. Per le organizzazioni di produttori del pesce azzurro interverrà Barbara Zambuchini e Vincenzino Crescenzi. Collaborano l’Istituto Alberghiero ‘F. Buscemi’ di San Benedetto ed i produttori di vini di Acquaviva. Saranno trattati anche temi attuali come l’impatto delle microplastiche e l’importanza dell’alimentazione per la prevenzione delle malattie. La Dieta Mediterranea è stata validata scientificamente nelle Marche, esattamente a Montegiorgio grazie al Seven Countries Study che si è protratto per 40 anni circa con diversi studi dai quali è scaturito il nome ’Dieta Mediterranea’ che poi è diventato Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

Marcello Iezzi