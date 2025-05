Il pesce dell’Adriatico scarseggia, un intero comparto in crisi

Il pesce scarseggia e così anche i membri dell’equipaggio: ha queste fattezze, la crisi della pesca dipinta da Lorenzo Marinangeli, che guarda con crescente preoccupazione allo stato della filiera che più ha caratterizzato San Benedetto nei decenni passati. "Negli ultimi tempi la situazione riguardante il pesce azzurro è allarmante, poiché riscontriamo una carenza di quantità e qualità mai vista prima – dice il consigliere - Un tempo le lampare pescavano pesce di elevata pezzatura, e questo era fortemente richiesto. Negli anni ’90, dopo la stagione gloriosa dell’85, avevamo 23 lampare. Oggi invece, con le rottamazioni siamo arrivati alla fine della pesca con la lampara. Un’attività storica, con le imbarcazioni che partivano di sera e rientravano al mattino, con i battelli che venivano calati in mare formando un triangolo in cui ciascuna unità distava circa 150 metri l’una dall’altra. Quindi veniva calata la rete e veniva effettuata una pesca a circuizione, con le alici perennemente attratte dalle luci". Un piccolo mondo antico. E cosa ne è rimasto? "In tutto l’Adriatico ora abbiamo 7 o 8 barche – continua Marinangeli - Da sei anni assistiamo a fermi biologici, sia per la lampara per la volante, che andrebbero regolati diversamente. Anche la volante merita di essere ricordata e tramandata: in questo tipo di attività, incentrata sul pesce azzurro, si esce la mattina per rientrare nel pomeriggio. Adesso, a San Benedetto ne abbiamo una coppia". Quindi, come invertire la tendenza? "Negli ultimi due anni le lampare hanno fatto due mesi di fermo ad aprile e maggio, e le volanti altri due mesi ad agosto e novembre. Quindi mi domando: se i fermi non portano a nessun risultato, non sarebbero da rivedere? Magari andrebbe verificata l’esistenza di altre cause per la penuria di prodotto, come la presenza di predatori, fra cui il tonno e il pesce spada. Che dire? Ora siamo a inizio stagione, speriamo di vedere miglioramenti. Ma serve una vera riforma nel settore. Un armatore – conclude Marinangeli, illustrando i dati della pesca - ha un’imbarcazione il cui valore si aggira tra 700mila e 1 milione di euro; poi ci sono le ciurme: con la lampara vanno in mare tra le 13 e le 15 persone, mentre nella volante almeno 6 o 7. Se la pesca non è redditizia, però, l’equipaggio si perde e infatti i marinai non si trovano più, perché cercano altri lavori. E ovviamente ne risente tutto l’indotto della filiera, dal commerciante all’ingrosso fino al venditore al dettaglio".

