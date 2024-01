Il pestaggio choc. Raid per ritorsione: in tre sotto processo

Il morso di un cane sarebbe all’origine di una violenta ritorsione avvenuta a Castel di Lama ai danni di un 46enne del posto e che ha fatto finire sotto processo due uomini e una donna. A marzo 2023, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ascoli, insieme ai colleghi della Compagnia e della Stazione, arrestarono i due uomini, rinchiudendoli in carcere mentre la donna venne posta agli arresti domiciliari. Sono accusati dell’azione violenta nei confronti di un uomo di 46 anni del posto che ha riportato lesioni superiori ai 40 giorni. La Procura contesta ai tre, a vario titolo, le ipotesi di reato di violenza privata, lesioni personali gravi, rapina. Il fatto risale al 19 ottobre 2022. Gli imputati, che hanno agito in concorso tra loro, sono accusati di aver inseguito e quindi bloccato il 46enne mentre viaggiava a bordo della propria auto e di averlo colpito al volto, verosimilmente anche con un bastone e quindi con calci e pugni mentre era caduto a terra, provocandogli lesioni gravi che vanno dalla frattura scomposta della mandibola e del naso, alla rottura di diversi denti con conseguente indebolimento permanente dell’organo della masticazione. Le immediate indagini dei carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti: la vittima, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato raggiunto e bloccato da un’altra autovettura con all’interno tre persone, due uomini ed una donna. Appena sceso dal veicolo ha cercato di telefonare alle forze dell’ordine, ma è stato violentemente aggredito dai due soggetti maschi, che hanno iniziato a colpirlo con pugni, calci e con un bastone, continuando l’aggressione violenta anche mentre era caduto esanime a terra.

Hanno smesso solo grazie all’intervento di un passante lasciando la vittima a terra, portandogli via il telefono. Dalle indagini è emerso che l’aggressione sarebbe riconducibile ad un episodio avvenuto qualche anno prima, allorquando la donna indagata sarebbe stata morsa da un cane di proprietà della vittima, vicenda della quale, peraltro, si era già occupato il giudice di pace che aveva ritenuto congrua un’offerta di risarcimento di 3.000 euro. Alla conclusione delle indagini – anche di tipo tecnico e scientifico –, i tre rom vennero arrestati e ora sono sotto processo, difesi dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. La vittima si è costituito parte civile.

Peppe Ercoli