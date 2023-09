’Il Piacere di farlo’: l’Utes presenta il nuovo anno accademico

Si chiama Utes Expo, l’evento organizzato dall’Utes per presentare il programma coniato per il nuovo anno accademico: "Il Piacere di farlo": si terrà sabato, a partire dalle 18, alla rotonda Giorgini. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare e a provare – dice la presidente Diana Lanciotti Zoboletti - sarà possibile farlo, con l’assistenza dei vari istruttori e dei vari docenti, anche per testare le proprie capacità e poter così scegliere meglio. L’Utes è anche occasione di incontri, relazioni, confronto libero tra individui che si ritrovano a condividere delle esperienze, dove trovare l’opportunità pe esprimere le proprie attitudini". I docenti delle varie discipline e della cultura generale si alterneranno nell’esposizione dei rispettivi programmi, mentre a partire dalle 21.30, la scena cambierà, offrendo un concerto live presentato da Luca Sestili, con Paolo Love e Patrick B dj e, avendo anche la possibilità di assistere a performance, nel presentare i corsi di attività motoria e artistiche. "Abbiamo voluto cambiare format quest’anno e andare noi tra la gente. Verrà allestito un palco apposito - ha spiegato il vice presidente Giancarlo Brandimarti . le persone vogliono venire ai corsi non solo per imparare passivamente, ma anche per fare nuove esperienze e, inoltre, sono previsti gadget per quanti parteciperanno". I corsi sono numerosi e di vario genere: a partire dal fitness e alle attività artistiche e motorie in genere alle attività manuali, caratterizzate da corsi di ceramica, ricamo, tombolo, disegno, taglio e cucito, fotografia e uso di droni. Numerosi anche i corsi di cultura generale, informatica, lingue straniere (inglese, tedesco, russo, francese e cinese) e di laboratorio teatrale e scrittura creativa. "I corsi prenderanno il via lunedì 2 ottobre – dice Brandimarti – . A quelli teorici ci si può iscrivere dal 9 settembre. Per i corsi di attività motoria, invece, ci si potrà iscrivere a partire dall’11 settembre e si potrà fare sia in sede, dalle 9 alle 20, che online". La segretaria generale, Rossella Moscardelli, si sofferma sulle novità dell’anno accademico: "partiranno corsi di grafica pubblicitaria, per la creazione di fumetti, poi corsi di ballo di gruppo nni ‘50 e ‘60, danza del ventre e flamenco, nonchè di danza terapia. Riparte anche la collaborazione con Cossignano, Cupra Grottammare e Ripatransone".

Stefania Mezzina