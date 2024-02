Il piacere di leggere ai bimbi

A Monteprandone proseguono gli incontri di Nati per Leggere negli spazi dell’asilo nido comunale. Tante le iniziative in programma per i bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 6 anni, organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari e le volontarie Nati per Leggere della provincia di Ascoli Piceno e le educatrici del nido della cooperativa sociale Pagefha. Ogni primo venerdì del mese gli spazi del nido ospiteranno "Girotondo di libri", incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia in età prescolare. Prossimo appuntamento venerdì 1 marzo, dalle 17 alle 18. E’ attivo anche il progetto "Libri in viaggio". Info 0735701553.