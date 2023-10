Il pianista Fulginei stasera in concerto

Un nuovo appuntamento con la 44esima edizione del festival ‘Nuovi spazi musicali’ promosso e curato dalla compositrice Ada Gentile che dieci anni fa, da Roma, lo ha portato definitivamente ad Ascoli. Stasera, alle 20.30, all’auditorium ‘Neroni’ si terrà il quinto concerto. Protagonista sarà il diciottenne pianista spoletino, Edoardo Riganti Fulginei, vincitore di numerosi concorsi pianistici italiani ed internazionali. Il giovane musicista proporrà un programma virtuosistico con brani di Ravel, Chopin, Skrjabin, Stravinski, Ligeti e, in prima italiana, un brano del compositore polacco Jakub Polaczyk. L’ingresso è libero. L’ultimo concerto in programma per questa edizione del festival si terrà il 24 ottobre, sempre all’auditorium ‘Neroni’: sarà un omaggio a Sandro Cappelletto, Accademico di Santa Cecilia, musicologo, conduttore di rubriche radiofoniche.