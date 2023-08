Il pianista Pallottini sul palco a Capodarco

Un ritorno a casa in grande stile, per un artista di fama internazionae. Sarà sul palco del teatro di Capodarco questa sera alle 21 il pianista fermano Romano Pallottini, per un concerto in collaborazione con l’associazione culturale ’Il Cielo sopra Berlino’ e col patrocinio del Comune di Fermo, assessorato alla cultura, il programma prevede ’Fantasia op. 17’ di Robert Schumann e ’24 preludi op. 28’ di Fryderyck Chopin. Il concerto aprirà la settimana della Masterclass di pianoforte che si svolgerà in teatro dal 18 al 22 agosto curata dallo stesso Pallottini.

Nato a Fermo, Romano Pallottini comincia gli studi del pianoforte al Conservatorio di Fermo e si diploma col massimo dei voti al conservatorio Rossini di Pesaro sotto la guida del grande maestro Franco Scala. Primo classificato ai concorsi Mozzati e Interpreti d’oggi di Milano, secondo al Premio Yamaha di Stresa, studia alla prestigiosa Accademia Pianistica di Imola con Lazar Berman, Alexander Lonquich et Boris Petrushansky. Nel 1993 si stabilisce in Francia dove si produce regolarmente nelle più importanti istituzioni e festivals, in recital, musica da camera e come solista con orchestra, oltre a insegnare pianoforte nelle più grandi realtà formative di Parigi.