Il piano casa del governo. Al lavoro sull’housing sociale. Ad Ascoli oltre 100 abitazioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato, dal meeting di Rimini che si è svolto in settimana, il nuovo piano casa a sostegno delle giovani coppie. Il progetto prevede alloggi a prezzi calmierati, in un contesto in cui l’accesso alla proprietà o al mercato delle locazioni rimane uno degli ostacoli principali per la formazione di nuove famiglie. Un’idea, quella proposta dalla premier, della quale in realtà era già stato precursore il Comune di Ascoli. In città, infatti, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli hanno cominciato a lavorare da tempo sull’housing sociale. Nella fattispecie, sono in fase di realizzazione più di cento nuovi appartamenti che verranno affittati a basso prezzo e che saranno destinati principalmente ai nuovi residenti, ovvero coloro i quali porteranno la propria residenza sotto le cento torri per almeno cinque anni.

Da gennaio verranno pubblicati i bandi per farne richiesta e ci penserà poi un’agenzia speciale dell’Arengo ad assegnare le varie abitazioni, in primis proprio alle giovani coppie. L’attribuzione avverrà all’inizio dell’anno, ma la maggior parte degli appartamenti sarà pronta per la prossima primavera. Le case sono in via di realizzazione sia in centro che nelle frazioni, grazie a un finanziamento per oltre 90 milioni ottenuto dalla stessa amministrazione comunale mediante il bando Pinqua.

In centro, sono stati riqualificati proprio ad uso abitazione l’ex immobile Eca (al cui interno ci sarà una ventina di alloggi), l’ex caserma Vecchi (con altri dieci appartamenti) e il complesso di San Domenico (dove sorgeranno addirittura 37 unità abitative, 27 delle quali anche rivolte allestite per persone con limitate capacità motorie). Un’altra cinquantina di appartamenti destinati alle giovani coppie, da affittare sempre a prezzi calmierati, sono in corso di realizzazione nelle frazioni. In particolare: cinque a Venagrande, tredici a Castel Trosino, quindici a Piagge, cinque a San Martino di Lisciano e quattordici a Cavaceppo. Una strategia, quella attuata dal Comune, che sicuramente vuol tendere una mano alle giovani famiglie che non riescono a trovare una casa in affitto. Ma, d’altro canto, mira anche a ripopolare la città, richiamando sotto le cento torri nuovi nuclei dalle altre parti del territorio. Il costo degli affitti non è ancora stato annunciato, ma dovrebbe oscillare tra i 200 e i 300 euro: dunque nettamente al di sotto rispetto alla media proposta dal mercato immobiliare.

Matteo Porfiri