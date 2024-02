Il piano del verde:: "Manutenzione per 570 piante"

E’ in atto su tutto il territorio di Grottammare un massiccio piano di potare del verde pubblico. "Un lavoro rilevante che prevede la manutenzione di 570 piante d’alto fusto – ha affermato l’assessore alle manutenzioni Bruno Talamonti – Un lavoro che ha la tripla funzione: per una questione di sicurezza nelle aree verdi e lungo le strade e poi per ragioni estetiche e di miglioramento vegetativo delle piante stesse. L’attività è stata appaltata dalla ditta Koinonia di Civitanova Marche per 45 mila euro è viene eseguita dalla ditta ’Non solo verde’ di Potenza Picena. Gran parte del lavoro è stato già eseguito. Oggi iniziamo con la pineta Ricciotti, la più grande della città e poi è in programma la potatura dei pini attorno alla scuola media di via Toscanini". L’elenco delle pinete e delle strade è davvero esteso. Tra le attività più rilevanti c’è la pineta del parco Primo Maggio, le due pinete di piazza Kursaal, quella di via Volta, del parcheggio di via Meucci, del parco dello Sport, di via via Bruni, di via S. Carlo e poi le strade di via Totò De Curtis, via Salvo D’Acquisto, via Cagliata, via Michelangelo. A questo lavoro si aggiunge quello eseguito e ancora in corso, della squadra potatori del Comune.