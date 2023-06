Il piano ferie non c’è ancora

Nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli non è stato ancora redatto il Piano ferie per infermieri e operatori socio-sanitari, che di regola dovrebbe partire dal primo giugno e terminare il 30 settembre. Dunque, il primo turno di ferie, quello che va dal primo al 15 giugno, è saltato. "In questo modo – spiega Cipollini – c’è un tempo più ristretto per fruire delle ferie e ciò comporterà una maggiore concentrazione di assenze nel tempo rimasto. Questo è stato il primo problema che è stato posto all’attenzione del commissario Maria Capalbo giovedì, quando è venuta in Ast". A proposito di ferie, ci sono molti operatori sanitari degli ospedali Piceni che devono ancora fruire di un numero altissimo di giorni di riposo arretrati. "Ci sono tantissimi infermieri e Oss – conclude Cipollini – che ancora devono smaltire oltre 100 giornate di ferie, in sostanza hanno cumulato 3 anni di ferie arretrate".