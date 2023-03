Il piano per gli chalet, ma c’è tensione

Installare passerelle movibili e piazzole ombreggiate negli chalet: è questa la proposta avanzata dalla consulta per la disabilità per migliorare l’accessibilità degli stabilimenti sambenedettesi. L’idea è stata avanzata ieri pomeriggio nel corso dell’incontro fra la stessa consulta e la categoria, sotto l’egida dell’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Bruno Gabrielli e Andrea Sanguigni. Una riunione che doveva essere improntata sulla condivisione di idee, ma nella quale molti gestori hanno protestato per via dell’assenza di certezze sul mantenimento della propria concessione: in sostanza, per alcuni balneari non sarebbe giusto investire in attrezzature volte a migliorare la fruibilità dell’arenile visto che nei prossimi anni il demanio marittimo potrebbe essere messo all’asta. "Nessuno vuole imporre nulla, ma va diffusa la cultura della fruibilità in tutti i luoghi comunali – ha asserito Sanguigni - e inizieremo a farlo da un confronto costruttivo. Venti anni fa, d’estate, i portatori di handicap rimanevano quasi tutti dentro casa. Quindi questo è un investimento che la nostra società dovrebbe fare". La categoria contesta, in particolare, la disposizione del piano spiaggia secondo cui le passerelle in spiaggia devono avere una larghezza minima di 120 centimetri, mentre la legge dice 90. Certo, va ricordato anche che la legge prevede anche, all’interno dello stabilimento, l’installazione di una piazzola entro i 40 metri di camminamento e altre oltre questa distanza. I gestori, però rimangono fermi sulle proprie posizioni. "Il rappresentante comunale dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza – ha replicato Sandro Assenti - non si può parlare solo di obblighi dell’imprenditore. Questo è un problema di cultura, e penso che il concessionario dedichi una particolare attenzione ai portatori di handicap. A San Benedetto sono state decise delle norme eccessive. Alcuni anni fa dei balneari hanno preso multe da 1.000 euro per 20 centimetri in meno di passerella. A conti fatti, da noi, nessuno si è mai trovato male".

Il confronto, insomma, non è stato affatto pacifico: "Conosco benissimo l’altruismo dei balneari, ma esiste anche l’inclusione – ha concluso l’ex assessore Nazzareno Torquati - Alcune vite sono distrutte dalla disabilità, e sono condannate all’ergastolo. In riviera l’80% degli alberghi non è accessibile e così molti chalet. I balneari possono rappresentare la pietra miliare per migliorare il turismo la città".

Giuseppe Di Marco