Il piano per il Paese Alto: stop parcheggi nelle piazze

Niente più parcheggi nelle principali piazze del Paese Alto, che dopo l’estate verrà in parte ripavimentato: sono questi i futuri piani dell’amministrazione comunale, che da tempo ha in mente interventi per il ‘vecchio incasato’. Iniziative per diminuire il passaggio di auto e altri veicoli motorizzati per le strade più antiche della città. Sin dall’insediamento, la coalizione guidata da Antonio Spazzafumo aveva valutato la possibilità di intervenire su piazza Dante, ma il problema era stabilire quanto il suo sottosuolo fosse cavo. Da qui, l’idea di ripavimentare la piazza con asfalto stampato: con questo, infatti, si eviterebbe di rimuovere una porzione troppo profonda del manto. Il comune, in tal senso, è in attesa di una perizia tecnica utile a capire se un’idea del genere sia percorribile, dopodiché, in caso affermativo, si chiederà un parere alla Soprintendenza sul rifacimento della piazza e di alcune traverse con la stessa tecnica. L’elenco di strade dovrebbe comprendere via Tasso, via Ariosto e via Porta Antica.

Il cantiere non verrà avviato prima dell’estate, per evitare che transenne e restringimenti impattino negativamente sulla viabilità del quartiere. Bisogna aggiungere che, dopo un intervento del genere, si penserebbe di vietare il parcheggio in piazza Dante, e poi anche su piazza Bice Piacentini. Questi posteggi, abitualmente utilizzati dai residenti, potrebbero essere recuperati in una porzione dell’area di sosta al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’. Infine, l’idea è di eliminare definitivamente la zona a traffico limitato del Paese Alto, instaurata dalla precedente amministrazione. Un aspetto che inevitabilmente genererà polemiche all’interno del quartiere, poco propenso ad accogliere il viavai notturno di visitatori esterni. Per quanto riguarda gli asfalti, nuovi interventi stanno per partire proprio nei quartieri nord. Il 29 aprile, dopo via Conquiste, sarà la volta di via Madonna della Pietà. I lavori di asfaltatura prevedono la copertura di una superficie di circa 3.300 metri quadrati, a partire dall’inizio della via a est, nei pressi del civico cimitero, fino all’incrocio della stessa con via Colle Ameno e saranno svolti a partire dalle 8 di lunedì. Al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori, l’ordinanza della polizia municipale prevede il divieto di sosta su ambo i lati e, all’occorrenza, il restringimento di carreggiata e l’interruzione del transito veicolare nei tratti di strada di volta in volta interessati, fino alla conclusione dell’intervento.

Giuseppe Di Marco