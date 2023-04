Il piano sanitario non rassicura

di Luigi Massa*

Sono fortemente preoccupato per la situazione dei Servizi Sanitari nel Comune che amministro. Non serve ricordare che Offida, nella struttura di proprietà dell’Ast, è sempre stato un punto di erogazione centrale di assistenza sanitaria, prima ospedaliera poi territoriale, che ha come bacino di utenti un territorio ben più ampio dei confini comunali, un nodo che ha sempre contribuito anche a decongestionare i punti di accesso Pronto soccorso e i servizi diagnostici ed ambulatoriali presso gli ospedali. Da qualche tempo tutto tace, nulla si sa dei servizi poliambulatoriali e del Distretto, nulla sull’implementazione dei servizi residenziali

(*sindaco di Offida)