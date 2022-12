Il piano strade a Grottammare Dai parcheggi alla segnaletica

Nell’ultima riunione i membri della Giunta del comune di Grottammare hanno approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale in alcune vie del territorio, in particolare nella zona dello stadio comunale, per un valore di oltre 12 mila euro. Ci sono zone in cui la segnaletica orizzontale è assente e in alcuni tratti sbiadita. Le zone interessate sono: l’area a parcheggio tra la statale Adriatica, via Bernini e via Galilei, via San Martino a ridosso del campo sportivo ed altre vie comunali, dove gli Uffici preposti, in particolare quello di polizia locale, hanno rilevato la necessità di intervenire per migliorare la sicurezza stradale e pedonale, aggiornando la segnaletica. Gli uffici comunali hanno incaricato per i lavori, con affidamento diretto, l’Azienda Multiservizi spa di San Benedetto, specializzata nel settore e in grado di procedere con la massima sollecitudine nell’espletamento dell’attività. Durante l’anno, sul territorio di Grottammare sono stati fatti più investimenti nel rifacimento della segnaletica a terra e anche con l’aggiornamento di nuovi segnali verticali. Nel mese di giugno è stata aggiornata la segnaletica, per circa 38mila euro, nei quartieri Ischia II e Bellosguardo - Sgariglia, nelle zone a est della ferrovia e a ovest della Nazionale, sul lungomare sud e dintorni. "In questa nuova trance di interventi dobbiamo regolarizzare la segnaletica in via Bernini, dove c’è la tabaccheria D’Angelo. Nella parte di parcheggio pubblico dev’essere istituito un senso unico e poi realizzati gli stalli per la sosta, fino ad ora rimasta selvaggia – afferma il consigliere delegato alla viabilità Luigi Travaglini – Nella zona del campo sportivo devono essere fatti gli stalli per la sosta e dove nuovi cartelli".

Marcello Iezzi