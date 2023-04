Il piano triennale di Roccafluvione: "Investimenti per 20 milioni"

Investimenti per oltre venti milioni di euro. E’ quanto previsto, mercoledì sera, dal consiglio comunale di Roccafluvione, che è tornato a riunirsi e che ha approvato, seppur con l’astensione della minoranza, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Questa, nella fattispecie, prevede proprio che vengano svolti degli interventi, su tutto il territorio, per oltre venti milioni. Entrando maggiormente nel dettaglio del documento, è riportato che 8,5 milioni dovranno essere investiti in opere da realizzare entro il 2023, dunque nell’anno in corso. Ulteriori cinque milioni, invece, sono riferiti al 2024 e gli altri sette al 2025.

"A ciò vanno aggiunti altri quattro milioni e mezzo relativi ad opere finanziate dopo la predisposizione del documento unico di programmazione – spiega, con entusiasmo, il sindaco Francesco Leoni –. Inoltre, sono in svolgimento opere dell’Anas, di ‘priorità 4’, per ulteriori cinque milioni. Abbiamo in corso anche altre richieste il cui esito arriverà a breve. Naturalmente, dall’opposizione non è arrivata nessuna proposta ma solo l’astensione. Possiamo dire – conclude il primo cittadino di Roccafluvione, lanciando anche una provocazione alla minoranza – che sisma e Pnrr premiano chi lavora sul serio".

Intanto, sempre per quanto riguarda Roccafluvione, il Comune ha pubblicato proprio in questi giorni il bando per la concessione di un contributo a fondo perduto, una tantum a valere, sul fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne. Si tratta di un intervento, ovviamente, a favore delle piccole e microimprese artigiane e commerciali operanti su tutto il territorio comunale.

Matteo Porfiri