Il Picchio allunga la mira su Gagliolo. Si punta a chiudere nelle prossime ore

L’Ascoli, in attesa di evoluzioni sul doppio fronte Mantovani-Luperini (entrambi di proprietà della Ternana), prova a mettere nel mirino anche Gagliolo. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Giannitti ha effettuato un sondaggio nei confronti del difensore 33enne, attualmente in forza ai ciprioti dell’Aek Larnaca. E non è escluso che nelle prossime ore la pista possa scaldarsi al punto tale dal cercare di chiudere la questione. Magari favorendo il ritorno del centrale difensivo in Italia e rinforzando, allo stesso tempo, il pacchetto arretrato del Picchio con un profilo di spessore per la categoria. Ieri sera nel match disputato contro lo Ae Zakakiou, Gagliolo è rimasto ancora in panchina e lo scenario pare condurre tutto verso il suo trasferimento.

Anche in questo caso parliamo di un giocatore che il tecnico Castori conosce benissimo per averlo allenato nel corso della sua avventura al Carpi, maturata tra il 2014 e il 2017. I biancorossi proprio nel maggio del 2015 centrarono, in maniera sorprendente, la clamorosa promozione in serie A conquistando il primo posto della cadetteria e in quella formazione una delle colonne portanti era proprio Gagliolo che chiuse la sua formidabile stagione con un contributo di 34 presenze, 5 gol e 2 assist. Il suo possibile arrivo consentirebbe di rispettare alla perfezione il cronoprogramma della strategia sviluppata a corso Vittorio Emanuele, secondo la quale si sarebbe cercati di arrivare ad annunciare due ingressi prima della difficile trasferta di Parma. Gara in programma domenica al Tardini con avvio programmato alle 16.15. Nella massima serie del Cipro il difensore quest’anno ha collezionato 6 presenze, di cui 5 da titolare. Si tratta di un centrale dotato di una fisicità importante e molto abile nel gioco aereo. Fino allo scorso maggio ha militato in B con la maglia della Reggina chiudendo l’esperienza in amaranto con 30 gare da titolare, tra cui quella contro l’Ascoli nell’ultima giornata della regular season che regalò ai calabresi la partecipazione ai playoff a spese dei bianconeri. Dopo le note vicissitudini estive e le irregolarità nell’iscrizione al campionato presentata dalla Reggina, Gagliolo è rimasto svincolato e ha deciso di accettare l’avventura estera all’Aek Larnaca con un contratto biennale.

Il 33enne vanta anche 142 presenze in A con Carpi, Parma e Salernitana. Il suo arrivo all’Ascoli non precluderà la possibilità di arrivare anche all’altro difensore Mantovani. Sia lui che il centrocampista Luperini anche ieri non si sono allenati per svolgere un tipo di lavoro personalizzato. La situazione da separati in casa con la Ternana prosegue e questo non fa che favorire la possibilità di lasciare il club umbro per abbracciare l’Ascoli che proverà a rilevarli entrambi. Castori li aspetta a braccia aperte.

