Il piccolo Arfè Manfredi nato a Ferragosto e già abbonato Samb

La passione per la squadra del cuore non conosce né limiti né età. Lo dimostra la storia di Arfè Manfredi, venuto alla luce il giorno di Ferragosto e già abbonato alla Sambenedettese. A soli cinque giorni di vita il piccolo può infatti vantare un abbonamento valido per tutta la prossima stagione di Serie C, quella che vedrà la squadra rossoblù affrontare nuovamente il tanto atteso derby con l’Ascoli, assente da quarant’anni. L’abbonamento, sottoscritto per la categoria ’under 6’ al costo simbolico di 32,50 euro arriva con la ’benedizione’ del nonno Aldo Manfredi, figura nota in città e non solo. Già dirigente onorario della Sambenedettese, ex presidente vicario della Corte d’Appello de L’Aquila e giudice oggi in pensione, Aldo non ha mai nascosto la sua profonda passione per i colori rossoblù. Dopo la gioia per la nascita del nipote, non ha resistito: ha voluto recarsi subito al Samb Store di via Fiscaletti per regalare ad Arfè un benvenuto dal valore simbolico e affettivo inestimabile. Un gesto che racconta non solo l’amore di un nonno, ma anche l’orgoglio di una comunità. In queste settimane, infatti, sono stati numerosi i tifosi che hanno deciso di rinnovare la propria fiducia alla squadra con una tessera che molti considerano essere destinata a divenire un vero e proprio cimelio.

L’abbonamento di quest’anno, infatti, non è soltanto un titolo di accesso allo stadio, ma rappresenta il ritorno di una società solida, costruita da figure realmente legate al territorio, pronta a riportare la Sambenedettese nel calcio che conta. Dopo la cavalcata dello scorso anno c’è ottimismo e il fatto che un bimbo appena nato si ritrovi con un abbonamento annuale alla squadra della sua città rappresenta benissimo il clima di euforia che si sta sviluppando attorno alla beneamata squadra rossoblu.

Emidio Lattanzi