Il piccolo Hansel cerca famiglia

Ecco il bellissimo Hansel arrivato in canile (da pochi giorni) a causa dell’impossibilità dell’anziana proprietaria di prendersene più cura. Ha 16 anni, taglia piccola, necessita di un ambiente tranquillo. "Per lui – scrivono i volontari – attendiamo tante richieste, non può passare gli ultimi periodi della sua esistenza in un canile! Dunque forza brave persone, fate un posticino a casa vostra per questo scricciolino.Venite a conoscerlo e portatelo via! Per adozione: lasciate un sms a Giovanna col nome del cane al 339-1197433 e verrete ricontattati. e-mail: [email protected]