Il piccolo Jason sparito L’accusa di omicidio dopo tante bugie

È il 19 luglio 2011 quando scoppia il caso del piccolo Jason Pruscino del quale a due mesi dalla nascita si erano perse le tracce. Una massiccia operazione di ricerca venne organizzata dalla Procura di Ascoli lungo la strada che collega Ascoli e Castel Trosino, nella zona dove la madre Katia Reginella e il padre Denny Pruscino dissero di aver abbandonato il corpicino fra la vegetazione. Katia era la madre naturale del piccolo, Denny invece lo aveva riconosciuto come suo figlio nonostante fosse il frutto di una relazione della sua compagna, poi divenuta sua moglie. La coppia aveva avuto già due figli che erano stati loro tolti dal tribunale per i minori. Entrambi rimasero, in tempi diversi, vittima di "incidenti domestici" con conseguenze gravi, oltre ad avere, uno dei due, patologie congenite. Furono indagati per le lesioni riportate dai bambini, ma le indagini furono archiviate e poi riaperte. Per giorni in quel luglio del 2011 fu cercato il corpicino del bambino, ma niente. Il caso scosse non solo la comunità di Piane di Morro e Folignano dove i coniugi Pruscino risiedevano, ma tutto il Piceno. Katia e Denny iniziarono a dire tante bugie sulla sorte del piccolo Jason. Si valutò anche la possibilità che il neonato fosse in Svizzera da loro parenti: ma niente. Furono entrambi arrestati, ma fu il 2 dicembre del 2011 che nei loro confronti i pm completarono il quadro accusatorio: omicidio volontario aggravato in concorso e distruzione di cadavere. In carcere per due volte Pruscino tentò il suicidio, nel frattempo moglie e marito iniziarono ad accusarsi reciprocamente della morte del figlioletto. Una spaccatura culminata con il divorzio e l’accusa di Katia al marito di averla violentata. In primo grado i giudici condannarono Denny all’ergastolo e Katia a 25 anni di carcere, ridotta poi a 18 in Appello.

p. erc.