Il piccolo Tobi annegato. I genitori sono senza casa: vogliono restare a Spinetoli

Dopo il funerale del piccolo Tobi Gavin, il bambino nigeriano di tre anni morto annegato nel canale irriguo a San Pio X, a Spinetoli, sulla vicenda è calato il velo dell’indifferenza. I riflettori si sono spenti e la famiglia del piccolo è rimasta sola con tutti i suoi problemi e il suo profondo dolore da elaborare. Purtroppo va sottolineato che sulle disgrazie collettive e anonime, siamo spesso indifferenti. Ci sono alcune tragedie che rimarranno però come incise a fuoco nella memoria di ciascuno di noi e quella di Tobi è una di queste, nessuna persona che ha un briciolo di cuore può dimenticare lo strazio per la morte di quel bimbo bellissimo e dallo sguardo pieno di luce. Adesso però ci sono i genitori, che sono rimasti letteralmente in mezzo alla strada e nessuno alza un dito per aiutarli, stanno cercando un casa, un appartamento, un monolocale. Senza successo. L’unico invito è partito dal sacerdote di San Pio X Giorgio Del Vecchio, che ha lanciato un appello, affinché i due genitori trovino una casa, visto anche che tra due mesi la mamma partorirà un bambino. Appello rimasto inascoltato.

Più che amore è scaturito odio, rancore e rabbia, non si sa per quale motivo. All’appello hanno fatto seguito frasi che hanno lasciato un profondo turbamento. I genitori del piccolo Tobi cercano semplicemente una casa, magari a Spinetoli, dove il papà lavora, visto che non ha mezzi per poter muoversi. Difronte a quanto sta accadendo il pensiero non può non andare a Giuseppe e Maria che cercavano un riparo, a Betlemme. Giuseppe e Maria non trovano ospitalità, tutto era occupato. Alla fine, trovarono una stalla, un luogo umile dove Maria partorì. Maria e Giuseppe sono un po’ la rappresentazione plastica dei migranti di oggi in fuga dalla miseria, alla ricerca di un futuro migliore. Serve una nuova ‘immaginazione sociale’ per trasformare la paura verso gli altri in carità. Ci sono tante persone che approdano in Italia con tante speranze per costruirsi un futuro migliore, i loro passi sono carichi di incertezze, spesso ignorano i pericoli in agguato. L’immigrazione va guidata, accompagnata, solo in questo modo è possibile sperare nell’integrazione. Ci sono due genitori pieni di dolore, perché sconvolti da una tragedia che li segnerà per sempre, cercano solo di trovare una speranza, una casa, è come per la Sacra famiglia la cosa forse più difficile: arrivare a Betlemme e sperimentare che era una terra che non li aspettava, una terra dove per loro non c’era posto. Vogliamo sperare che invece quel posto a Spinetoli ci sia.

Maria Grazia Lappa