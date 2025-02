Il Piceno alla Bit di Milano. Al teatro Filarmonici una ’Davos del turismo’:: "Noi punto di riferimento"

Ad Ascoli, nel Teatro Filarmonici, si svolgerà una vera e propria Davos del turismo. E’ quello che è uscito fuori dalla Bit di Milano. "Nel capoluogo piceno – ci ha detto l’assessore regionale Andrea Maria Antonini – si svolgerà ’In Life - International Quality Life Forum’, un’iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento globale sui temi del benessere, dell’ambiente, della salute e della cultura". Ospite d’eccezione per sostenere questa importante iniziativa è stato il giornalista e conduttore Rai, Massimiliano Ossini. "L’idea nasce – ha aggiunto Antonini – grazie all’attuazione della legge regionale del 2023. Le Marche rappresentano il luogo ideale in cui ospitare un forum sulla qualità della vita, per la sua bellezza e soprattutto per i valori espressi e custoditi dai suoi abitanti". "È con grande soddisfazione che oggi sono qui – ha detto Ossini – per presentare questo progetto che poi si espanderà a livello internazionale ma che è nato tempo fa proprio camminando lungo i sentieri delle Marche. Un progetto che unisce tanti fattori, la cultura, l’agricoltura, l’ambiente e il cibo".

Ha suscitato grande interesse anche alla Bit il progetto ’Sibillini Romantici’ dei comuni di Amandola, Montedinove e Rotella finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU e gestito dal Ministero della Cultura. Il sindaco Marinangeli ha annunciato il lancio di una nuova web app turistica e ha invitato tutti all’appuntamento con il tartufo a ’Diamanti a Tavola’ l’8 e 9 marzo 2025. Il sindaco Del Duca ha presentato gli importanti interventi per la costruzione di un’area Spa Benessere e ha dato appuntamento al ’Festival Mela Rosa’, che si terrà l’1 e 2 novembre. E il sindaco di Rotella Borraccini ha illustrato gli interventi sulla sentieristica, sull’albergo diffuso e sull’ostello per pellegrini a Capradosso. Sempre ieri nella rassegna milanese è stato presentato il il processo di rigenerazione e valorizzazione del territorio di Montalto delle Marche con un impegno concreto per i cittadini, così come per investitori, imprenditori, visitatori e turisti. Sempre ieri il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha preso parte agli incontri che hanno presentato i centri della Bandiera Arancione e dei Norchi più belli d’Italia. Stamani toccherà ai centri della Riviera delle Palme e dell’entroterra.