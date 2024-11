Il Piceno cinema festival ad Appignano

Si terrà sabato, alle 21 ad Appignano la sesta e penultima tappa del Piceno Cinema Festival. La rassegna itinerante organizzata dall’associazione culturale ‘Gli O’scenici APS’ in collaborazione con l’accademia Aifas, anche stavolta offrirà un ricco menù di eventi, tutti in programma al teatro S.a.l.e. con ingresso libero (è opportuna la prenotazione online su www.picenocinemafestival.it). Questa sera sarà interamente dedicata all’inclusione sociale con la proiezione di corti a tema e lo spettacolo teatrale ‘Chi trova un amico’, atto unico che vedrà in scena i ragazzi dell’Anfass Grottammare Aps insieme ad attori normodotati. Nel corso della serata saranno assegnati i premi Voci Unite e Assoartisti. Domani è in programma una serata riservata alle proiezioni in gara. Mentre sabato mattina il Pcf farà visita alla Scuola ‘Falcone e Borsellino’ per un incontro tra gli studenti e Gianfranco Gallo, attore di cinema e teatro.