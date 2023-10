Il Piceno cinema festival va verso il gran finale

Con un doppio appuntamento si e aperta la seconda edizione del Piceno Cinema Festival. Il via al Progetto Fuori Classe, un percorso formativo proposto dall’Accademia Aifas, che va ad inserirsi nell’ambito del Festival. Un progetto sposato dalle amministrazioni comunali di Ascoli Piceno e San Benedetto, che coinvolgerà i ragazzi delle classi quinte di tre istituti superiori: i licei Orsini e Licini di Ascoli e il Rosetti di San Benedetto. Gli studenti nel pomeriggio di mercoledì hanno incontrato lo sceneggiatore Luca Troli e il direttore artistico del Festival, Marco Trionfante, sotto lo sguardo della dirigente scolastica del Rosetti, Stefania Marini e dei coordinatori del progetto, Silvia Marconi e Giuseppe Di Caro. Oltre all’acquisizione delle tecniche teoriche e pratiche, il progetto consentirà agli allievi di confrontarsi con alte personalità del fantastico mondo del cinema.

L’obiettivo è quello di trasmettere le conoscenze necessarie per affrontare al meglio un percorso di carriera nell’ambito della produzione audiovisiva. Anche in un paese com l’Italia, dove è davvero difficile affermarsi in un percorso artistico, con la giusta formazione è possibile accedere a un mondo affascinante e capace di far sognare, con lo sguardo rivolto ai grandi maestri di ieri e alle possibilità tecniche di domani. E se non sognano i ragazzi, chi lo farà?

Al termine del corso, a maggio 2024, i partecipanti riceveranno un attestato di qualificazione professionale come sceneggiatori, riconosciuto dalla Regione Marche e valido in tutta l’Unione Europea. In serata il vernissage del concorso cinematografico: condotta da Marinella Pallottini, il primo appuntamento ha riservato spazio alla sezione speciale, dedicata quest’anno all’inclusività, con il progetto Cinema inclusivo, realizzato in collaborazione con l’Anffas Grottammare Aps e l’associazione Il Faro. I ragazzi dell’Anffas, diretti da Emy D’Erasmo dell’Associazione Gli O’Scenici, hanno messo in scena un atto unico, dal titolo "Colpi d’Amore", che ha strappato risate e applausi al folto pubblico presente al Teatro San Filippo Neri.

A seguire le proiezioni in concorso, un ricordo di Giuliano Montaldo, scomparso di recente, protagonista del corto "Un’ora sola", che si è aggiudicato il premio per il Miglior Film del Festival nella prima edizione.

Sul palco per i saluti si sono succeduti gli assessori comunali di San Benedetto, Cinzia Campanelli (Turismo e sport) e Andrea Sanguigni (Politiche Sociali); Maria Lauri, presidente dell’Anfass Grottammare; Giuseppe Cameli, presidente dell’Artistic Picenum (è stato presentato i corto Anna, fuori concorso). Il festival è proseguito con ulteriori proiezioni dei corsi in concorso, stasera per l’evento di conclusione a San Benedetto, con la presenza del presidente di giuria Enrico Vanzina.

Programma completo della kermesse disponibile su internet: www.picenocinemafestival.it.

Stefania Mezzina