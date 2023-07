Il Piceno è la casa del Jazz Otre 30 eventi in 12 comuni

Fino al 30 luglio il Piceno farà da cornice a ‘JazzAp’, il festival diffuso che abbraccia tutto il territorio della provincia di Ascoli, dal mare alle montagne, dai borghi alle città. Tanti i nomi in cartellone per questa seconda edizione iniziata il 30 giugno e che si amplia, offrendo un ampio programma di musica jazz con nomi italiani e internazionali come Dee Dee Bridgewater, SergioCammariere, Yellowjackets, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Mario Tozzi con Enzo Favata, Joe Barbieri. Oltre 30 appuntamenti di scena in 12 comuni, creando così una mappa di luoghi e paesaggi ricchi di interesse paesaggistico e enogastronomico. Il prossimo è in programma sabato, alle 21.30, a piazza dell’Aquila a Monteprandone, e vedrà quale ospite i ‘Latin mood’, ovvero la formazione guidata da Fabrizio Bosso e Javier Girotto, che dopo alcuni anni di pausa tornano con rinnovata energia. Gli artisti proporranno un nuovo repertorio, pieno di creatività anche grazie alle composizioni e alle improvvisazioni dei singoli elementi del gruppo, a rappresentare ancora una volta l’eccezionalità di questo combo. Una rinnovata occasione per produrre nuova musica in quel linguaggio infinitamente variegato che è il latin jazz. Nel concerto di sabato sera non mancheranno brani storici del gruppo, tratti dagli album ‘Sol’ e ‘Vamos’. Insieme a Fabrizio Bosso alla tromba e a Javier Edgardo Girotto ai sassofoni, ci saranno Luca Bulgarelli al basso elettrico, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Senza mai rinunciare ad affrontare nuove esperienze, tenendo fede alla libertà che ha scelto sin dai primi passi da musicista e alla consapevolezza che ogni incontro ha qualcosa da insegnare, Fabrizio Bosso ha scelto la musica come mezzo per raccontare la propria storia umana ed artistica, oltre che per condividere se stesso, tanto con i suoi compagni di palco quanto con il proprio pubblico, sempre più vasto e fedele.

Prima del live dei ‘Latin mood’, il programma della giornata prevede: dalle 18.30 alle 20, LaAv lettura a voce alta, e alle 19.30 aperitivo nel borgo con street concerto a cura di Toel. Il cartellone di ‘JazzAp’ proseguirà domenica, al bosco di Meschia di Roccafluvione dove: alle 19, ad ingresso gratuito, si esibiranno Mikael Godee e Cubis Project, e alle 21.30 Claudio Filippini Quartet feat Piotr Schmidt.

Lorenza Cappelli