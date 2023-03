’Il Piceno’, esce oggi il nuovo singolo

Il sound graffiante del rapper Andrea Cameli, in arte ‘Il Piceno’, torna a brillare sulle principali piattaforme e store on ine con il nuovo singolo "Taniche di benzina", in uscita oggi. L’ultima fatica autoriale di questo giovane ascolano, classe 1994, cresciuto tra le rue della città delle cento torri con la passione della musica nel sangue, racconta in note e parole, emozioni e sensazioni delle nuove generazioni. "La nuova hit – spiega il rapper – nasce dalle differenti influenze di crescita a livello personale e di vita prodotte da diversi interessi culturali, siano essi musicali, cinematografici o di svago e, già dal titolo del brano ‘Taniche di benzina’, si può intuire che ho utilizzato rime ‘altamente infiammabili’ nei confronti di un panorama esistenziale descritto con cui, talvolta, sono in disaccordo e non mi identifico. Ritengo - prosegue il musicista - che la libertà di espressione e dello stile di vita non possano essere giudicati né criticati in modo superficiale, perché ognuno di noi è un mondo a sé, come la realtà può essere interpretata come un prisma dalle mille sfumature".

Matteo Porfiri