Il Piceno festeggia Il programma di martedì

La Provincia insieme al Comune di Ascoli e all’Anpi provinciale hanno definito il programma per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione. L’intento è custodire la memoria di quegli avvenimenti e quelle gesta che hanno consentito alla provincia e alla città capoluogo di essere fregiate della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana. Una giornata, che assume una valenza ancora più particolare in quanto ricorre, proprio quest’anno, il 50° anniversario del conferimento della medaglia d’oro alla Provincia di Ascoli. Lo svolgimento dell’iniziativa subirà una piccola variazione a causa delle attività di cantiere presenti in corso Trento e Trieste. La cerimonia di martedì inizierà, infatti, alle 9 in piazza Roma dove sarà deposta una corona sul monumento ai caduti con il dispiegamento del picchetto d’onore. La deposizione della corona dinanzi al palazzo del Governo, in piazza Simonetti sarà quindi posticipata alle 9.15 con l’omaggio delle autorità in forma semplificata. In seguito, i rappresentanti delle istituzioni si sposteranno a Colle San Marco, luogo simbolo della Resistenza Picena con i consueti momenti solenni di ricordo e riflessione. Alle 10.15, avrà luogo la deposizione della corona sul cippo e, successivamente, sul sacrario si svolgerà la resa degli onori ai caduti e saranno pronunciati gli interventi ufficiali. Parteciperanno alla cerimonia e prenderanno la parola il prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, il presidente della Provincia, Sergio Loggi, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e il presidente del comitato provinciale Anpi Pietro Perini. Concluderà la programmazione del 25 aprile, alle 11, la celebrazione della santa Messa in memoria di tutti i caduti, officiata dal vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri.

E ancora, sempre martedì 25 aprile, a San Benedetto, è in programma ‘Il fiore del partigiano’: alle 16, da piazza Nardone partirà un corteo per le vie intitolate ai partigiani locali, dalle 17, in piazza Pazienza, merenda partigiana e concerto. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi provinciale che sottolinea come per l’occasione ‘ripercorriamo insieme le vie intitolate ai partigiani e patrioti di San Benedetto per ricordare coloro che hanno combattuto affinché noi potessimo non combattere mai’. Infine, per il ciclo ‘Storie di donne Resistenti’ organizzato dall’Isml, il 26 aprile, alle 17, nella sala Gulino della cartiera papale interverrà Ghazal Afshar, esule iraniana, dell’associazione ‘Giovani iraniani in Italia’. L’incontro è un’occasione per condividere con studenti e cittadinanza il tema dell’attuale situazione dell’Iran, con focus sulla condizione delle donne in questo Paese. Ghazal è dovuta fuggire da bambina dalla propria terra poiché i suoi genitori erano perseguitati in quanto oppositori del regime.