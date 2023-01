"Il Piceno merita un’autostrada sicura"

I vari incidenti mortali fatti recentemente registrare sull’A14 hanno richiamato l’attenzione della Cna di Ascoli che ha voluto denunciare l’autentico incubo vissuto da migliaia di cittadini e imprese. Ogni giorno sono davvero in tanti a percorrere un tratto altamente pericoloso sempre al centro della cronaca nera con riduzioni e cambi di carreggiata che puntualmente costringono auto e mezzi pesanti a transitare ad alta velocità in gallerie a una sola corsia per senso di marcia. Il terzo schianto mortale nel giro di un solo mese sul tratto piceno ha acceso un riflettore sulla drammatica criticità che da ormai troppi anni condiziona la viabilità del territorio con la totale assenza di tutele e novità sul fronte degli ormai permanenti cantieri. "È del tutto inaccettabile assistere all’ennesima vita spezzata in una manciata di chilometri su cui, come associazione, chiediamo da anni maggiore attenzione in termini di sicurezza – commenta Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli –. Il transito a una sola corsia rappresenta ormai la normalità per il tratto piceno dell’A14. Pretendiamo che le istituzioni e gli enti preposti facciano chiarezza sia sul fronte dei cantieri che su quello della terza corsia. Altro tema su cui da troppo tempo si attendono novità".

La Cna chiederà alla Prefettura di ripristinare un tavolo di confronto sul tema A14, in modo tale da condividere con tutte le parti sociali ed economiche coinvolte criticità, possibili soluzioni e aggiornamenti in tempo reale dello stato dei cantieri e degli interventi in corso. Una situazione inaccettabile per un tassello fondamentale della viabilità e dell’economia locale, ormai non più in grado di assicurare gli standard minimi di sicurezza stradale. "Da quell’asfalto passa il destino di un intero territorio – afferma Arianna Trillini, presidente di Cna Ascoli –. Siamo convinti che il Piceno meriti un’autostrada finalmente sicura e percorribile, consentendo a cittadini, imprenditori e lavoratori di mettersi in viaggio con maggiori tutele in termini di tempi di percorrenza e, soprattutto, di sicurezza. Ci auguriamo che, con il sostegno delle istituzioni e dei privati che hanno in gestione l’A14, i disagi a cui assistiamo da anni possano presto rappresentare solo un bruttissimo ricordo". Dello stesso avviso anche Barbara Pietrolungo, presidente Cna trasporto merci che chiosa: "Cantieri e rallentamenti innescano un meccanismo logorante per autisti e imprese, spesso chiamate a rischiare sanzioni severe per il mancato rispetto delle ore di guida".

Massimiliano Mariotti