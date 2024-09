Il Piceno pensa green. Fiab per la sostenibiltà:: "Tanti partecipanti, siamo soddisfatti"

Dopo una settimana incentrata sulla mobilità sostenibile, Fiab tira le somme. "È stata, quella passata, una settimana intensa e impegnativa che ci ha dato enormi soddisfazioni e stimoli per continuare su questa strada - affermano dall’associazione Amici della Bicicletta –. Per quanto riguarda l’iniziativa delle colazioni offerte a chi si muove in bicicletta, abbiamo consegnato più di 250 buoni, tutti tra le 7.30 e le 8.30 del mattino, premiando così soprattutto chi la bicicletta la usa per andare a scuola o al lavoro. Chi ha avuto un momento per fermarsi o era già al corrente dell’iniziativa ci ha ringraziati per questo piccolo ma significativo riconoscimento. Chi usa la bici lo fa infatti a beneficio di tutti, perché contribuisce a creare un ambiente con meno smog e meno traffico per strada. Un ringraziamento ai titolari dei bar che hanno aderito".

"Abbiamo avuto un bel riscontro, tante le colazioni offerte ai nuovi clienti, un buon modo per farci conoscere" dicono Vincenzo del caffè Vincefalacaritaaludome e Luigi del Caffè dei Sogni. Romina del Bar ro.ma. si sofferma sul maltempo: "Peccato per il tempo non proprio favorevole. La città ha bisogno di più infrastrutture ciclabili e meno auto e questa è una delle tante iniziative possibili per promuovere la bici". In relazione alle altre iniziative, Alessandra del bar Chiosco, commenta: "L’iniziativa ci è piaciuta molto, ma sicuramente l’area verde sul Ponte ha riscosso un incredibile successo".

La Settimana europea della mobilità sostenibile, infatti, da’ ora la possibilità di analizzare i riscontri degli ascolani sulle diverse iniziative promosse dall’associazione Fiab: oltre ai buoni colazione, anche la realizzazione dell’area verde per la socialità urbana sul ponte nuovo di Campo Parignano. "Un’area verde, molto apprezzata dai cittadini, tanto da essere confermata dal Comune per qualche altra settimana – dicono dalla Fiab -. Così si può rallentare le auto in curva, togliere spazio alle auto a favore delle persone e creare uno spazio di socialità". E a chi chiede più spazio per i parcheggi: " Chi si lamenta ha perso il senso dell’equità e del buon vivere. La nostra aspirazione è quella di raggiungere un 50% di spazio pubblico dedicato alle persone e ai ciclisti, cosa che renderebbe la città più bella, sicura, vivibile e turisticamente attraente".